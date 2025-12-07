Ibrahimovic post Varesina: "Contento per la prestazione di squadra e la vittoria"

Nel post partita di Varesina-Milan Futuro, sfida vinta dalla formazione di Massimo Oddo in rimonta, Maximilian Ibrahimovic ha così parlato ai microfoni di Milan TV:

"Sono molto contento per la prestazione di squadra e per aver portato a casa i 3 punti. L'importante è questo. Io ho sempre fiducia in me stesso, e sono contento segnare. Stiamo lavorando bene come squadra, non è che sto solo segnando, gli altri mi fanno gli assist. È sempre bello vincere insieme, siamo tutti amici in squadra. Che siamo forti è sicuro. Che giochiamo tutti per il Milan...facciamo quello che dobbiamo".