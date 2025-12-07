Oddo dopo la vittoria sulla Varesina: "Oggi si è vista una buona crescita, individuale e di squadra"

Nel post partita di Varesina-Milan Futuro, sfida vinta in rimonta dalla formazione rossonera, mister Massimo Oddo ha così commentato la prestazione di carattere offerta dai suoi ragazzi questo pomeriggio: "Vincere è sempre importante. Sono contento perché la squadra ha fatto bene sul piano del gioco, dello spirito. Cadiamo sempre in questi errori concedendo gol agli altri evitabili. Manchiamo di attenzione, scaltrezza, però dopo la squadra ha reagito, ha fatto un'ottima partita, ha creato. Bene i ragazzi che sono entrati, 3/4 della Primavera. È un percorso che stiamo facendo giusto, quello che conta è la crescita, e oggi si è vista una buona crescita individuale e di squadra".

Sugli over Magrassi e Branca

"Noi abbiamo appena due over, che sono Magrassi e Branca. Sono ragazzi intelligente, sanno dove si trovano e qual è il loro compito, ovvero aiutare questi ragazzi, la squadra, e quando entrano lo fanno sempre, non mancano mai. Lo spirito è quello giusto, ed è quello che serve a questi ragazzi anche perc hé gli serve un po' di esperienza, e il messaggio che oggi ha dato Magrassi, al di là del gol, entrare con lo spirito giusto per dare una mano alla squadra, come lo stesso Branca ha fatto e fanno sempre. Perché i ragazzi da soli non crescono, ma anche tramite gli esempi".