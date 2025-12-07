Milan Futuro, oggi in campo contro la Varesina: ecco dove seguire i rossoneri

Torna in campo Milan Futuro. Quest'oggi, domenica 7 dicembre alle ore 14.30 si va in scena all'Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore contro la Varesina, 15ª giornata del Girone B di Serie D. I rossoneri di Oddo arrivano dal pari con il Brusaporto per 1-1 e da una striscia di prestazioni convincenti ma dal raccolto altalenante: serve il passo in più per restare nel treno di testa, ma anche la giusta attenzione perché la Varesina è già stata capace a vincere contro i rossoneri, in Coppa Italia Serie D.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV

La gara sarà visibile in diretta collegandosi al canale YouTube della Varesina. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com. Inoltre, potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito web MilanNews.it.

15ª giornata di campionato, tutti in campo domenica 7 dicembre alle 14.30. Ecco il programma delle partite del turno: Brusaporto-Breno, Castellanzese-ChievoVerona, Leon-Scanzorosciate, Sondrio-Oltrepò, Pavia-Casatese Merate, Real Calepina-Folgore Caratese, Varesina-Milan Futuro, Villa Valle-Caldiero Terme e Vogherese-Virtus CiseranoBergamo.

Questa la classifica attuale: Folgore Caratese 30; ChievoVerona 29; Casatese Merate e Brusaporto 27; Milan Futuro 21; Virtus CiseranoBergamo e Villa Valle 20; Leon e Caldiero Terme 19; Castellanzese, Breno e Oltrepò (-1) 18; Scanzorosciate 15; Varesina e Real Calepina 13; Vogherese 11; Pavia 10; Sondrio 8.