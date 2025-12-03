Nuova convocazione in prima squadra per il classe 2007 di Milan Futuro Emanuele Sala

Il problema muscolare di Yousosuf Fofana fa ancora una volta luce su una questione che il Milan rischia di portarsi dietro fino alla fine della stagione qualora non si corresse ai ripari nel prossimo gennaio, quella della rosa corta. La formazione rossonera negli 11, e qualche altro in più, sarà anche forte, ma bastano due indisponibilità in contemporanea per mandare in "confusione" Massimiliano Allegri.

La conferma il fatto che il tecnico del Milan ha sostituito numericamente l'infortunato Fofana con il classe 2007 di Milan Furturo Emanuele Sala, che in stagione è stato già chiamato diverse volta in prima squadra per fare fronte alle varie assenze che la formazione rossonera ha dovuto fronteggiare a centrocampo, paradossalmente il reparto più lungo e completo di tutti.