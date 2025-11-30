Milan Futuro: le parole del vice di Oddo dopo il pareggio con il Brusaporto

vedi letture

Nel post partita di Milan Futuro-Brusaporto, sfida terminata 1 a 1 in quel del Chinetti di Solbiate Arno, mister Donatelli ha commentato il pareggio della formazione rossonera, che si è vista recuperare dagli avversari quasi al 90esimo minuto: "Il campionato è difficile, i ragazzi lo sanno. Ci sono squadra molto organizzate come quella di oggi, squadra che comunque veniva da un filotto di grandi risultati. I ragazzi danno tutto. Poi è chiaro, noi siamo molto più giovani rispetto alle altre, quindi anche qualche inciampo ci sta per il loro percorso di crescita e bisogna accettarlo, come oggi".

Donatelli ha poi concluso: "Per quello che produciamo dovremmo riuscire a portare più gol alla squadra. Questa è una cosa su cui il mister e tutti noi stiamo lavorando. Mi ripeto: il percorso di crescita fa parte anche di partite dove tu fai tanto e magari non riesci a portare a casa il risultato. Io sono sicuro che quello che mettiamo oggi ce lo ritroveremo nei prossimi mesi".