Milan Futuro, gli impegni di dicembre della squadra di Oddo

Milan Futuro, gli impegni di dicembre della squadra di OddoMilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 07:10MILAN FUTURO
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com

Questi gli impegni a dicembre del Milan Futuro di Massimo Oddo riportati dal sito ufficiale rossonero: 

"Ultimi tre appuntamenti dell'anno solare per i ragazzi di Oddo, che cercheranno di trovare punti e prestazioni contro avversarie che ci seguono in classifica ma sono indubbiamente più abituate a una categoria impegnativa.

SERIE D

15ª giornata, Varesina-Milan Futuro, domenica 7 dicembre ore 14.30 (YouTube) - Elmec Solar Stadium, Venegono Superiore (VA)

16ª giornata, Milan Futuro-Castellanzese, domenica 14 dicembre ore 14.30 (AC Milan Official App) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA)

17ª giornata, Vogherese-Milan Futuro, domenica 21 dicembre ore 14.30 - Stadio Comunale Giovanni Parisi, Voghera (PV) - da confermare". 