Domani in campo il Milan Futuro: orario e diretta tv della sfida
MilanNews.it
Questa domenica il Milan Futuro andrà giocare sul campo della Varesina dopo l'1-1 casalingo maturato contro il Brusaporto nella scorsa giornata.
DOVE VEDERE VARESINA-MILAN FUTURO
Data: domenica 7 dicembre 2025
Ora: 14.30
Stadio: Campo Comunale
Diretta: Canale YouTube Varesina, Live testuale MilanNews
SERIE D, GIRONE B: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caratese 30 (14 partite giocate)
Chievo 29 (14)
Casatese Merate 27 (14)
Brusaporto 27 (14)
Milan Futuro 21 (14)
Virtus Ciserano Bergamo 20 (14)
Villa Valle 20 (14)
Leon 19 (14)
Caldiero Terme 19 (14)
Castellanzese 18 (14)
Breno 18 (14)
Oltrepò 18 (14)
Scanzorosciate 15 (14)
Varesina 13 (14)
Real Calepina 13 (14)
Vogherese 11 (14)
Pavia 10 (14)
Sondrio 8 (14)
MILAN FUTURO
