Serie D, Varesina-Milan Futuro: le formazioni ufficiali

Queste le formazioni ufficiali di Varesina e Milan Futuro, gara valida per il campionato di Serie D (Girone B): 

VARESINA: Lorenzi, Miconi, Vaz, Cavalli, Larhrib, Costantino, Guri, Alari, Caverzasi, Valisena, Grieco. A disp.: Bovi, Rosa, Chiesa, Sassi, Ornaghi, Grassi, Testa, Baldo, Baud Banaga. All.: Spilli.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Pittarella; Cappelletti, Zukic, Dutu, Karaca; Sala, Eletu; Ibrahimovic, Domnitei, Sia; Asanji. A disp.: Bouyer, Minotti, Nolli, Borsani, Branca, Ossola, Scotti, Magrassi, Perera. All.: Oddo. 