Pellegatti sulla difesa: “Si vede l’intelligenza di Allegri. Gabbia pilastro della nazionale”

All’interno del suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha analizzato i numeri difensivi della squadra rossonera e delle prestazioni sempre più in crescita e positive del reparto difensivo, formato da Gabbia, Pavlovic e Tomori. Queste le sue parole:

“Vi siete accorti della crescita di Tomori, Pavlovic e Matteo Gabbia da quando c’è Massimiliano Allegri. Gabbia è nel pieno della maturità, ha 26 anni, ha lavorato molto per arrivare qui, potrebbe essere un punto di riferimento per la nazionale. Giocatore serio, alto, determinato, fisicato, spirito di sacrificio, futuro, se dovesse andare via speriamo di no Mike Maignan, capitano del Milan. Recupera dei palloni che arrivano verticali che se sbaglia c’è l’avversario in porta, è capitato 4/5 volte in questa stagione e in 4/5 volte Matteo Gabbia ha salvato il gol. Un Matteo Gabbia cresciuto.

Su Pavlovic: “Pavlovic, ci credo che l’anno scorso giocava così, me lo mandavano nelle praterie a inseguire tutti i giocatori avversari, adesso sta lì bene coperto, questa è la genialità di Massimiliano Allegri. Partire dando sicurezza alla difesa, difesa che ha preso 4 gol di cui uno su rigore, su azione solo 3. Quindi è partito da lì. Massimiliano Allegri ragiona così, non prendo gol e sto attento, senza però evitare l’azione offensiva”.