Mourinho: "L'Italia non ha abbastanza talento. Non vincerà ancora l'Europeo". La risposta del CT Spalletti

Presente sabato sera all'Estadio Nacional do Jamor in occasione dell'ultima amichevole del Portogallo prima di EURO2024 contro la Croazia, l'ex alleantore della Roma José Mourinho ha risposto alle domande dei cronisti presenti spiegando quali fossero secondo lui le Nazionali favorite, escludendo da queste l'Italia di Luciano Spalletti. Queste le sue parole riportato da gazzetta.it.

L'Italia invece non la considera tra le pretendenti più credibili?

"Non ha abbastanza talento in questa generazione, non credo vinceranno ancora".

Ad un "affronto" del genere non poteva mancare la proonta riposta del commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti, che intercettato dai colleghi di RAI SPORT ha detto: "Io allo Special One non rispondo nulla. Faccio valutazioni mie e penso di farle obiettive. Dobbiamo avere quell'autostima che non ci crea difficoltà di fronte a nessuno ma al tempo stesso dobbiamo essere umili e pensare da dove partiamo, alle difficoltà avute. Poi c'è comunque da picchiare, però abbiamo delle qualità, abbiamo calciatori forti che stanno venendo fuori come Riccardo Calafiori che è un top".