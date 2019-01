Moviola di Juve-Milan, Cesari: "E' fallo da rigore quello su Conti"

"Sono rimasto sorpreso sull'ultima decisione di Banti, quando non è andato a rivedere l'intervento di Emre Can su Conti. E' un intervento che meritava maggior attenzione in un momento particolare della gara". Così l'ex arbitro Graziano Cesari a Sportmediaset sulla direzione di gara di Juve-Milan. "Era meglio se andasse al monitor, così come aveva detto a Gattuso che stava protestando per la concessione del rigore".