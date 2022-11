Moviola Gazzetta: "E' Terracciano in uscita a sbattere su Rebic"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza i tre episodi arbitrali di Milan-Fiorentina, nei quali il VAR Fabbri non interviene e lascia la decisione presa sul campo dall'arbitro Sozza. Il direttore di gara lascia correre al 34' del primo tempo un contatto in area rossonera tra Kalulu e Biraghi (il francese colpisce prima il pallone e sullo slancio la gamba sinistra del viola) in quanto si tratta di una naturale dinamica di gioco. La squadra di Italiano chiede un rigore nel secondo tempo per un intervento in scivolata di Tomori su Ikone: in questo caso, la "discriminante non è che alla fine l’inglese riesca a toccare il pallone ma che l’attaccante sembra allargare la gamba sinistra per propiziare l’impatto". Doppia protesta viola, infine, sul gol del 2-1 del Milan: "è Terracciano in uscita a sbattere su Rebic che ha lo sguardo rivolto al pallone; poco prima c’è un contrasto dubbio fra Duncan e Rebic che Sozza, molto vicino, non giudica punibile".