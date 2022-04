Moviola Inter-Milan, Tuttosport: "Kalulu è in fuorigioco ma infastidisce Handanovic?"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Moviola Inter-Milan secondo Tuttosport: "Vero, Kalulu è in fuorigioco ma infastidisce Handanovic?". Grandi polemiche ieri nel ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan. Annullato un gol a Bennacer, sul 2-0, dopo un'ora di gioco, per fuorigioco di Kalulu e non per il tocco di Tomori (con il petto e non con la mano). Mariani è andato a rivedere l'episodio al VAR. L'arbitro "dà il gol, poi viene chiamato al Var e annulla per fuorigioco di Kalulu. Il francese è in fuorigioco davanti ad Handanovic e gli copre la visuale, ma il tiro dell'algerino non è sulla stessa traiettoria dell'asse Kalulu-Handanovic: restano dubbi". Giusto invece non fischiare rigore sul contatto Darmian-Theo al 10' del secondo tempo.