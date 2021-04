MTV - Ibrahimovic: "Mi sembra strano, eh?". E Maresca lo caccia

Al minuto 60 di Parma-Milan il signor Maresca da Napoli, dopo una normale discussione di gioco con Zlatan Ibrahimovic, in modo sorprendente ha deciso di sventolare il cartellino rosso all'indirizzo dello svedese. Un episodio che già in diretta ha lasciato parecchi dubbi, sia a chi era in campo e sia a chi seguiva la sfida da casa, ma che lascia ancora più perplessi e basiti dopo averlo rivisto nel post partita. Su Milan TV è stato analizzato l'episodio, isolando e aumentando il volume dell'audio del campo, per cercare quale potesse essere la frase che tanto ha indispettito e offeso il direttore di gara. Dal filmato passato sul canale tematico rossonero si sente chiaramente come Ibra, dopo un fallo fischiato per una spinta su Calhanoglu, discuta con l'arbitro dicendogli: "Mi sembra strano, eh?". La reazione del signor Maresca è stata immediata: mano fulminea sul taschino e cartellino rosso. In lontananza si sente il vocione di Donnarumma che, magari in maniera anche poco elegante, esterna il pensiero di una buona parte (per non dire tutti) del popolo milanista: "Ma cosa stai facendo Maresca? Sempre i protagonisti dobbiamo fare". Un episodio destinato a far discutere a lungo.