Müller: "Lewa meritava il Pallone d'Oro come nel 2013 lo meritava Ribery"

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco e compagno di squadra di Robert Lewandovski, ha parlato del Pallone d’Oro e della mancata assegnazione al polacco. Muller su Linkedin h ascritto: “Lewandovski meritava il premio. Dal punto di vista dei bavaresi, dei tedeschi e dei polacchi, la cerimonia è stata sicuramente una delusione. Non sono però sorpreso, perché accadde qualcosa di simile nel 2013, quando meritava Franck Ribery. Abbiamo grandi giocatori in Bundesliga, ma a quanto pare sono necessari più successi internazionali per avere un riconoscimento mondiale. Questa è una grande motivazione per me, cercheremo di portare la Champions a Monaco. Cominceremo mercoledì prossimo, nella partita contro il Barcellona”.