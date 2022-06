Multiproprietà, oggi De Laurentiis in Corte Federale contro le norme della FIGC

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata importante quella di oggi per Napoli e Bari in relazione alle norme contro le multiproprietà nel mondo del calcio. Come riporta La Gazzetta dello Sport si terrà nelle prossime ore l’udienza presso la Corte Federale per la famiglia De Laurentiis, proprietaria delle due società, in merito al ricorso contro la pronuncia della FIGC che ha imposto in modo inderogabile la cessione di uno dei due club entro il giugno 2024.

Assieme all’avvocato Mattia Grassani non è da escludere la presenza negli uffici della Corte anche di Aurelio e Luigi De Laurentiis.