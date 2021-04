Mundo Deportivo - La UEFA avrebbe pagato le inglesi per lasciare la Super League

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, nota testata spagnola, ci sarebbe un movente economico dietro la decisione del Manchester City - già ufficiale - e degli altri club inglesi coinvolti nell'organizzazione della Super League - possibile -.

Il Mundo Deportivo, infatti, ha appreso che "la UEFA ha svolto un ruolo fondamentale in quella decisione. Non a causa delle minacce, ma perché ha offerto una notevole somma di denaro ai 'big six' per aver lasciato la Super League, che ha seriamente minacciato il suo modo di vivere". Tali offerte, però, non sarebbero pervenute ai club spagnole, viste come il principale nemico perché guidate da Florentino Pérez.