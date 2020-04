Muntari: "Col mio gol avremmo vinto contro la Juve, ma non so lo scudetto..."

Sulley Muntari, ex giocatore di Milan e Inter, ha parlato a derbyderbyderby.it: "Dite che il mio gol non gol contro la Juventus ha cambiato la Storia? Io penso che Var e Goal-Line Technology sarebbero arrivate lo stesso, ma il mio gol ha velocizzato tutto. Magari ci fosse stato anche quella sera in Milan-Juventus. Però attenzione, se il mio gol fosse stato convalidato saremmo andati sul 2-0 e secondo me avremmo vinto certamente la partita. Ma lo Scudetto non so…ancora oggi non so dire…bisogna dire che quella Juventus di Conte era avvelenata, correva in maniera incredibile, sputava sangue, per cui anche vincendo quella sera per lo Scudetto ci sarebbe poi stata una bella lotta e non sono certissimo che avremmo vinto noi il titolo…Il Milan di oggi? Il Milan deve essere tutti gli anni in Champions League e mi spiace non vederlo lì. Io sogno che Ibra rimanga, quando giochi con Ibra devi pensare solo a difendere, a farti vincere ci pensa lui…”

Dove sei Sulley oggi? “Mi trovo in Ghana, ero a Milano da solo perchè la mia famiglia era già partita a gennaio. Ma, prima che chiudessero la frontiere, sono partito anch’io. Qui da noi siamo stati in lockdown per due settimane, ma ieri ha parlato il nostro presidente e siamo più liberi, possiamo circolare liberamente, anche se gli assembramenti di persone rimangono vietati, niente feste, niente funerali etc”.