Musah a Milan TV: "Era importante segnare subito, li abbiamo uccisi mentalmente nel primo tempo"

Titolare questa sera contro lo Slavia Praga e autore di un'ottima prova nel complesso, Yunus Musah ha parlato così nell'immediato post gara ai microfoni di Milan TV.

Importante segnare tanto

"Sapevamo che un gol li avrebbe uccisi mentalmente, siamo stati bravissimi nel primo tempo a creare tanto, anche grazie all'espulsione. Siamo un bel gruppo e vogliamo andare avanti in questo cammino, siamo pronti per fare bene".

Lo stadio e gli avversari

"Loro hanno dato tutto, in uno stadio caldo che li ha sempre sostenuti, ma anche i nostri tifosi sono stati grandiosi come sempre, noi vogliamo vincere sempre anche per i tifosi. Ora capiremo che squadra affronteremo, adesso pensiamo al campionato, ma siamo sulla strada giusta".