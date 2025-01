Musah a Milan TV: "Squadra molto arrabbiata dopo la Juve. Vogliamo finire nelle prime 8 in Champions"

Alla vigilia di Milan-Girona Yunus Musah, atteso titolare anche domani in Champions League, è stato intervistato da Milan TV. Le sue dichiarazioni:

L'umore della squadra dopo la sconfitta di Torino:

“La squadra è molto arrabbiata per non avere fatto del nostro meglio. Vogliamo reagire subito e abbiamo la possibilità domani di continuare il buon percorso in Champions League”.

Il percorso in Champions:

“Abbiamo già vinto delle partite di fila in Champions, abbiamo la possibilità di continuare questo percorso. È una competizione bellissima, vogliamo avanzare e finire nelle prime otto: domani è una partita importantissima”.

Il Girona:

“Il Girona è una squadra forte, gli piace giocare. Hanno giocatori con tanta qualità. Noi dobbiamo fare il nostro gioco e volere la vittoria più di loro. Sicuramente a San Siro con i nostri tifosi possiamo fare molto bene”.

Il suo momento al Milan:

“Ho tantissima voglia di giocare, sono molto fortunato ad essere qui. Ogni giorno, ogni partita è un’opportunità per fare il massimo ed aiutare questo club ad essere dove si merita”.