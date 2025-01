Musah a Prime Video: "Abbiamo l'opportunità più bella: a San Siro con i nostri tifosi. Ora ci alleniamo con i parastinchi..."

Questa sera il Milan scende in campo alle ore 21 per affrontare il Girona nella settima e penultima giornata della League Phase di Champions League. Fondamentali per i rossoneri i tre punti se vogliono alimentare il possibile desiderio di chiudere tra le prime otto e qualificarsi già per gli ottavi di finale della competizione. Ai microfoni di Prime Video, che oggi trasmetterà in diretta esclusiva la partita, il centrocampista americano Yunus Musah ha parlato così.

Sul percorso in Champions dopo la notte del Bernabeu: "Una partita che è stata speciale, vincere al Bernabeu non è mai facile e abbiamo fatto molto bene. Ci ha aiutato molto continuare con fiducia in Champions League e vincere tante partite. Adesso abbiamo l'opportunità contro il Girona a San Siro, l'occasione più bella che ci può essere, a San Siro con i nostri tifosi"

Su Sergio Conceicao: "Non è un segreto che è una persona con un carattere forte e che ce lo sta trasmettendo. È qua per aiutarci e siamo un gruppo unito insieme: ci aiuta e noi proviamo a portare i risultati in campo. Ogni allenatore viene con le sue idee, noi siamo qua per ascoltare: noi vogliamo vincere, come abbiamo fatto in Arabia per la Supercoppa. Questo ci ha dato fiducia e consapevolezza di poter vincere tanti altri trofei: è stato bello vincere un trofeo e abbiamo questa sensazione adesso, vogliamo farlo ancora"

Una regola di Conceicao che ti ha colpito? "Ci alleniamo con i parastinchi, è molto importante per il mister: quindi seguiamo le regole"