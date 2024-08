Musah: "Ibra è un grande mentore. È esigente, ti spinge perché al Milan non è sufficiente vincere alcune partite"

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha concesso una lunga intervista a The Athletic. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Yunus Musah è tornato a New York, la città in cui è nato, e sta riflettendo sulla sua voglia di viaggiare che lo ha portato a giocare in club inglesi, spagnoli e italiani all'età di 21 anni.

Su Ibrahimovic. “Zlatan è molto presente. È bello. Viene a parlare con noi. È un grande mentore. Tutti sanno com'è: è esigente e ti spinge. Dice: 'Siamo al Milan, dobbiamo vincere'. Non è sufficiente vincere alcune partite e non vincerne altre. Tutti vogliono venire in questo club, quindi il posto non è garantito. Cose del genere ti tengono sulle spine”.