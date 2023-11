Musah in campo nella notte con gli Stati Uniti: il giudizio di ESPN

vedi letture

Nella notte italiana gli Stati Uniti hanno giocato i quarti di finale di ritorno di Concacaf Nations League contro il Trinidad & Tobago, perdendo 2-1 ma qualificandosi ugualmente per le Final Four della competizione, grazie al 3-0 dell'andata. In campo per tutta la partita, 97 minuti complessivi, anche il centrocampista rossonero Yunus Musah che è stato valutato con un 6 dalla ESPN. Questo il giudizio dei colleghi americani: "Musah è stato ottimo nella distribuzione del gioco, ma ha lasciato spazio per migliorare nei duelli uno contro uno."