Musah: "Mi sono trovato bene da esterno, mi piace giocare lì"

Yunus Musah ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Hellas. Queste le sue dichiarazioni:

Esordio da titolare, che sensazioni ha avuto a San Siro? “Per me non cambia, anche dalla panchina sento tanto i tifosi. Ci aiutano tanto, dal campo si sento benissimo. Sono fantastici”

Sognavi di giocare a San Siro? “Non ci ho mai pensato, però è molto bello”.

Sulla posizione: “Mi sono trovato bene, ho le caratteristiche per giocare da esterno. Mi piace giocare ovunque, a volte quando gioco a centrocampo vado fuori lo stesso”.

Il carattere del Milan: “Saper soffrire è importante, il gioco non è pulito per tutti i 90 minuti. Quando l’avversario ha la palla devi sapere che bisogna stringere e difendere forte. Mi piace come la squadra ha reagito oggi”.