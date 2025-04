Musah negli spogliatoi subito dopo il cambio: la ricostruzione

Lo aveva visto bene nei due giorni e mezzo di lavoro a Milanello post derby, ed è proprio per questo che Sergio Conceiçao ha deciso di schierare Yunus Musah titolare contro la Fiorentina. Ma come successo in occasione della partita contro la Lazio, l'allenatore portoghese ha cambiato idea dopo neanche 20 minuti di gioco togliendo dal campo lo statunitense, reo di essere andato in totale confusione dopo aver commesso un errore di gestione piuttosto grave sul primo gol della Viola.

Deluso, forse anche un po' arrabbiato, lasciando il campo a favore di Luka Jovic Yunus Musah non è neanche passato a salutare in panchina, ma si è direttamente fiondato negli spogliatoi. Da uomo squadra Alessandro Florenzi è andato immediatamente a recuperare il compagno, che poco dopo è tornato in campo con la tuta rossonera stringendosi in un abbraccio con Conceiçao. Caso aperto e nell'arco di pochi minuti anche chiuso.