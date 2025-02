Musah universale: "Ho le qualità per giocare ovunque: attacco, difendo e aiuto volentieri la squadra"

Yunus Musah ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine della partita vinta dai rossoneri sul campo dell'Empoli. Ecco un estratto delle sue parole dopo la vittoria contro l'Empoli:

Sei un giocatore polivalente

"Ho le qualità per giocare ovunque, attacco e difendo e aiuto volentieri la squadra".

La rosa è più completa

"Penso che sentiamo la forza della squadra, non da questa partita ma già da prima come dalla Supercoppa. Abbiamo un buon gruppo per continuare così e centrare l'obiettivo".