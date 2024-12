Museo Mondo Milan, il 16 dicembre ingresso a tre euro

Il profilo del Milan su X riporta che il 16 dicembre, giorno in cui si celebrerà il 125° anniversario dalla fondazione del Milan, l'ingresso al Museo Mondo Milan sarà in vendita al prezzo speciale di 3 euro (tutto il ricavato andrà a Fondazione Milan). I festeggiamenti inizieranno già il giorno in occasione della sfida casalinga di campionato contro il Genoa, in cui la squadra rossonera scenderà in campo con una maglia speciale.