Muzzi su Scamacca: "Se capita il Milan deve andarci, di fianco a Ibra potrebbe crescere ancora"

Roberto Muzzi, ex allenatore delle Giovanili della Roma, è stato intervistato da GianlucaDiMarzio.com e ha parlato di Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo accostato di recente al Milan: "Se c’è una squadra importante che lo vuole, ci vada senza pensarci. In Liguria sta facendo bene, ma se capita il Milan, per esempio, deve osare e andarci. Anzi, potrebbe essere un vantaggio per crescere ancora di più al fianco di uno come Ibra".