Nani torna ed è subito decisivo: "La Serie A è il campionato più bello al mondo"

Esordio con assist dopo 2 minuti, ottima la prima con la maglia del Venezia per Nani. Il portoghese, che ha servito Okekere per il gol dell'1-1 nel match contro l'Empoli, commenta ai microfoni del sito ufficiale dei lagunari la sua prestazione: "Credo il mio esordio sia stato buono, la squadra ha fatto il proprio meglio, ma dobbiamo lavorare per migliorare ancora. La Serie A credo sia il campionato più bello del mondo, e sono più che felice di poter giocare qui”