Napoli, 6 placche e 18 viti per ricomporre le fratture di Osimhen: le parole del chirurgo

Gianpaolo Tartaro, chirurgo che ha operato ieri Victor Osimhen, si è così espresso a 1 Station Radio sulle condizioni dell'attaccante nigeriano: "Non è stata una semplice frattura dello zigomo, ha interessato tante ossa del viso. La forza dell'impatto con Skriniar ha creato un danno devastante. Per ricomporre le fratture ho dovuto inserire sei placche e ben diciotto viti. L'intervento è stato molto complesso ed è molto presto per parlare di tempi di recupero. L'intervento è riuscito, anche se le condizioni del viso di Osimhen erano davvero pessime".