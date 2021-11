Napoli, Anguissa fermo per un mese: l’obiettivo è tornare contro il Milan

Negli ultimi giorni in casa Napoli c'è stata una sorta di ecatombe. Politano, Demme e il giovane Zanoli fermati dal Covid-19 e gli infortuni di Osimhen e Anguissa hanno decimato la formazione di Luciano Spalletti che nelle prossime settimane dovrà fare l'impossibile per sopperire alle loro assenze.

Per quanto riguarda il centrocampista il problema è muscolare: lesione distrattiva all'adduttore destro. Per quanto riguarda i tempi di recupero, scrive Il Mattino, ci vorrà circa un mese per rivederlo in campo. L'obiettivo è quello di riaverlo a disposizione per la gara contro il Milan del 19 dicembre. Obiettivo che appare comunque molto complesso da raggiungere.