Napoli, come arriva la formazione di Gattuso alla gara con il Milan

In avvicinamento alla sfida tra Milan e Napoli, Tuttomercatoweb ha stilato il report della formazione partenopea in vista della sfida con i rossoneri: "Tanti dubbi per Rino Gattuso nella strada che lo riporterà in quello che per una vita è stato il suo stadio: domenica a San Siro c’è la sfida al Milan per il tecnico del Napoli. In vista del posticipo domenicale, il Napoli fa ancora i conti con diversi problemi: Lozano è out così Rrahmani e Manolas. Non dovrebbe farcela Petagna ed anche Mertens non è al meglio. Tanti anche i dubbi, con Ospina avanti su Meret e Demme che dovrebbe essere preferito a Bakayoko. Nel 4-2-3-1 del Napoli dunque Ospina in porta, con difesa composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Hysaj (Mario Rui potrebbe subentrare a gara in corsa), in mezzo Fabiàn e Demme, con Politano, Zielinski e Insigne alle spalle dell’unica punta Osimhen (staffetta con Mertens)."