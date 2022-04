Napoli, concreta la possibilità di una cessione di Osimhen

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Napoli sta ragionando concretamente sulla possibilità di cedere Victor Osimhen nella prossima finestra di calciomercato. Il centravanti nigeriano può finire al Manchester United, che ha puntato su ten Hag e punta a rinnovare e ringiovanire il suo parco giocatori, ma anche all'Arsenal, club che inserirà in rosa almeno due attaccanti per la prossima stagione. Servirà un'offerta a nove cifre e di questo - nel corso dell'ultimo summit - hanno parlato De Laurentiis, Giuntoli, Osimhen e il suo procuratore. La Premier League è chiaramente destinazione gradita e il Napoli con l'offerta giusta è pronto a definire la grande plusvalenza, per poi fiondarsi su un altro giovane.