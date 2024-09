Napoli, Conte: "Scudetto? Le griglie non mi interessano. Dobbiamo parlare poco e fare i fatti"

"Mi mancava il calcio. Ogni tanto abbiamo bisogno di staccare la spina. Chi vive il calcio come me, con grande passione, dando al calcio tantissime ore, ogni tanto si deve fermare per recuperare prima della nuova esperienza. Ora sono con grande energia sono molto carico". L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della Serie A. "Perché ho scelto Napoli? Era una sfida avvincente, un'opportunità importante per me di vivere una città che è meravigliosa, con tifosi passionali, che vivono per il calcio. Si alza e va a dormire col calcio in testa. E' una sfida difficile, questo è fuori dubbio, ma penso di essere nel pieno della mia maturità per affrontarla. Ci vuole tanta energia, forza, tanto entusiasmo. Napoli è una bellissima piazza e molto esigente".

Favorita per lo scudetto? "Non mi interessa, non ho voglia di fare griglie. Stiamo cercando di ricostruire qualcosa di importante. Non entro nei discorsi dei favoriti. Dobbiamo parlare poco e fare tanti fatti che si fanno sul campo in settimana ogni giorno e dando il massimo".