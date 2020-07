Napoli, De Laurentiis incontra il Lille: pronti 60 milioni per Osimhen

Napoli, il Napoli, Gattuso e De Laurentiis hanno convinto Victor Osimhen - e battuto la concorrenza del Milan. L'attaccante nigeriano, arrivato in città nella giornata di martedì per trattare gli eventuali termini del suo trasferimento in azzurro, secondo la Gazzetta dello Sport è rimasto particolarmente colpito da ciò che ha vissuto nelle ultime ore. Il problema però, per il Napoli, resta la trattativa col Lille: nei prossimi giorni il presidente Aurelio De Laurentiis si incontrerà col collega transalpino Gerard Lopez e potrebbe mettere sul piatto una doppia offerta: 85 milioni di euro per il cartellino di Osimhen e per quello del difensore Gabriel Magalhaes o 60 per il solo nigeriano.