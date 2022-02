Napoli, elongazione del soleo per Politano: a rischio anche il match contro il Milan

Il Napoli ha comunicato il report relativo ai giocatori infortunati. Per quel che riguarda Matteo Politano, la società di ADL ha comunicato che: “Nella mattinata Matteo Politano si è sottoposto a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una elongazione del muscolo soleo della gamba destra. Esami anche per Stanislav Lobotka i cui esiti hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. I calciatori hanno già iniziato l’iter riabilitativo”. I prossimi impegni degli uomini di Luciano Spalletti sono a Barcellona questo giovedì in Europa League e contro il Cagliari in campionato lunedì. Attenzione perché il 6 marzo ci sarà la sfida contro il Milan che dirà molto sulle ambizioni di scudetto di entrambe le squadre.