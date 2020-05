Napoli, Everton vuole vestirsi di azzurro ma il Gremio ha alzato il prezzo

Everton è molto interessato a vestire la maglia del Napoli. Il brasiliano da tempo parla con gli azzurri per mezzo di intermediari e la trattativa potrebbe presto decollare anche se il Gremio ha ovviamente alzato il prezzo appena ha annusato l'affare: per l'attaccante vuole 30 milioni di euro. De Laurentiis reputa la richiesta decisamente esosa ed è per questo che punterà a limare molto il prezzo, magari aiutato dalla volontà dello stesso giocatore. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.