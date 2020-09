Napoli-Genoa, gli arbitri in isolamento fiduciario. Serve un doppio tampone negativo

Gli arbitri Fourneau e La Penna, designati come arbitro e quarto ufficiale di Benevento-Inter, saranno sostituiti dai colleghi Piccinini e Marinelli. Fourneau e La Penna erano rispettivamente quarto ufficiale e VAR di Napoli-Genoa. Sono entrambi in isolamento fiduciario, proprio come gli altri ufficiali impegnati al San Paolo: l'arbitro Sacchi, l'AVAR Giallatini e gli assistenti Lo Cicero e Rossi. Sarà per tutti necessario un doppio tampone negativo per tornare all'attività. Lo riporta Sky Sport.