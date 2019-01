Napoli, Hamsik torna col Milan

Il mercato la fa da padrone nel mese di gennaio, ma il Napoli è tornato in campo per preparare la ripresa del campionato e l'arrivo della Coppa Italia. In vista del match di coppa contro il Sassuolo Il Mattino fa il punto sulla formazione di Carlo Ancelottinel pezzo dal titolo "Chiriches in gruppo, Hamsik torna col Milan". "Il difensore rumeno - si legge - si allena insieme agli altri azzurri: il 10 settembre si era rotto il crociato con la sua Nazionale"