Napoli, idea De Ketelaere per la prossima stagione: è un obiettivo anche del Milan

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Charles De Ketelaere è un'idea per tanti dei top club in Europa a cominciare dal Milan come vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni. Ma secondo Radio Kiss Kiss Napoli, in Italia il nome del centrocampista belga di proprietà del Club Brugge è da tempo finito anche nel mirino del Napoli in vista della prossima stagione.