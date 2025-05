Napoli, incontro in corso tra Conte, De Laurentiis e la dirigenza

E' in corso un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte per discutere del futuro del tecnico pugliese. Lo riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito: "Dopo la visita in Vaticano e l’incontro con Papa Leone XIV, Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte hanno lasciato la Città del Vaticano a bordo dell’auto del presidente del Napoli. Pochi minuti fa, però, il veicolo è uscito vuoto dalla residenza del patron azzurro.

All’interno dell’abitazione del presidente è attualmente in corso una riunione riservata con due figure chiave della dirigenza partenopea: Maurizio Chiavelli, amministratore delegato, e Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo. L’incontro potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro della panchina azzurra e per la programmazione della prossima stagione".