Napoli, la situazione infortunati in vista del Milan: Lozano torna ad allenarsi in gruppo

(ANSA) - NAPOLI, 10 MAR - Buone notizie per Rino Gattuso al rientro della squadra in allenamento dopo due giorni liberi. Hirving Lozano oggi è tornato ad allenarsi, seppur per una parte della seduta, in gruppo con i compagni di squadra. L'attaccante messicano ha quindi ormai recuperato dalla distrazione di secondo grado alla coscia che lo tiene ai box dal 15 febbraio e potrebbe tornare in campo nel trittico di partite decisive nella corsa alla Champions League che aspettano il Napoli: Milan, Juventus e Roma. Lozano oggi ha svolto terapie, lavoro personalizzato in campo e una prima parte in gruppo. Il messicano era riuscito insieme a Insigne a tenere in piedi l'attacco del Napoli nel lungo periodo di assenza di Mertens e Osimhen, entrambi ora rientrati. Il 25enne messicano ha già segnato 13 gol quest'anno, stagione in cui si è imposto dopo l'ambientamento di quella precedente. (ANSA).