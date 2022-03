Napoli-Milan, i numeri di Saelemaekers e Politano a confronto

Fonte: Tuttomercatoweb.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Napoli-Milan è il big match della ventottesima giornata di Serie A. Scontro diretto per lo scudetto, ma anche una serie di sfide nella sfida. La redazione di TMW ha provato a giocare la gara, ruolo per ruolo.

Politano vs Saelemaekers. Pochi confronti come quello a distanza tra i due trequartisti di destra di Pioli e Spalletti simboleggiano la diversa applicazione dello stesso modulo. Milan e Napoli giocano infatti entrambe col 4-2-3-1, ma basta vedere i movimenti e le caratteristiche del belga e dell’italiano per capire quanta differenza ci sia. Il primo, destro, largo a fare anche tanta legna per bilanciare la squadra. Il secondo, a piede invertito, che la fatica non la disdegna ma ha sicuramente un’attitudine più offensiva. E infatti i numeri personali lo premiano, anche se…

Manca il vizio del gol. Saelemaekers è stato una piacevole sorpresa: arrivato dall’Anderlecht per poco più di 5 milioni e aspettative non altissime, è diventato un titolare fisso proprio per la sua capacità di coniugare entrambe le fasi. Non a caso, è l’unico giocatore - dall’inizio o a gara in corso - sempre schierato da Pioli in questa stagione. Politano, viceversa, è stato un colpo di mercato di De Laurentiis e ha quasi subito ripagato: la scorsa stagione, 9 gol in campionato. Proprio quest’aspetto, semmai, è il tasto dolente del campionato: 2 reti il belga, 3 l’italiano. Per il vizio del gol, almeno quest’anno, meglio rivolgersi altrove.