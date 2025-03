Napoli-Milan, per Ferrara e Ambrosini è Pavlovic a sbagliare sul gol di Politano

Dopo appena un minuto il Milan era già sotto contro il Napoli, che Politano ha fulminato Maignan con un sinistro al volo dopo essere scappato a Pavlovic e Theo Hernandez. Massimo Ambrosini e Ciro Ferrara, in diretta su DAZN, analizzano così la situazione:

Ambrosini: "Pavlovic è troppo attratto dall’ipotesi che la palla arrivi su Lukaku e accorcia troppo".

Ferrara: “Va incontro a Lukaku, non si rende conto che Politano sta allungando la linea difensiva e quindi deve scappare all’indietro. Anche in occasione del secondo gol la linea non si è comportata benissimo”.