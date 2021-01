Napoli-Parma 2-0, i partenopei salgono a 37 punti

Si è conclusa da poco la sfida fra Napoli e Parma valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2020/2021. Gli uomini di mister Gennaro Gattuso, hanno battuto 2-0 il Parma allenato da Roberto D’Aversa. Per il Napoli, un gol per tempo. Nella prima metà di gioco, è arrivato il gol di Eljif Elmas, mentre nella ripresa, ha chiuso i conti Matteo Politano. Il Napoli, con questa vittoria, si porta a quota 37 punti, sempre con una partita in meno da giocare contro la Juventus.