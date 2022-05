Napoli, patto per il terzo posto: altra cena fra De Laurentiis e la squadra

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ieri Aurelio De Laurentiis è tornato al fianco della squadra in vista della sfida sul campo del Torino. Il presidente del Napoli si è rifatto vivo a Castel Volturno, seguendo a bordo campo l'allenamento degli uomini di Luciano Spalletti, e poi in serata cena di squadra in un ristorante di Pozzuoli. L'incontro a cena, più che momento di riflessione interna, è stata un’occasione per un brindisi alla qualificazione Champions raggiunta e per darsi un nuovo mini-obiettivo: mantenere il terzo posto. Sia De Laurentiis che Spalletti vogliono mantenere questa posizione in classifica, per ripartire poi carichi la prossima stagione.