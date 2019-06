Napoli, primo tentativo per Manolas: la Roma vuole i 36 milioni della clausola

Non solo l'attacco, il Napoli si muove anche in difesa. La società di De Laurentiis è infatti molto interessata a Manolas, sondato anche dal Milan negli ultimi giorni, come possibile sostituto di Albiol, destinato a tornare in Spagna (direzioen Villarreal). Con la Roma, la proposta sarebbe quella di inserire Diawara come contropartita tecnica: opzione che non sembra essere particolarmente gradita dai giallorossi, intenzionati a chiedere altri giocatori, come per esempio Mertens, vista la necessità di puntare a un attaccante. La trattativa per arrivare al difensore greco potrebbe essere favorita dall'agente Raiola, procuratore anche di Lozano. Su Manolas, inoltre, vige una clausola di 36 milioni di euro che è la valutazione (non trattabile) data dai giallorossi.