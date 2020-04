Napoli, restare e rischiare il posto o cercare fortuna altrove? Il dubbio amletico di Meret

Alex Meret sta vivendo da alcune settimane con un dubbio amletico che è lontano dall'aver sciolto. Il giovane portiere del Napoli dovrà presto decidere se restare in azzurro senza la certezza di avere il posto da titolare o se partire per cercare fortuna altrove. Il Milan e l'Inter lo seguono con grande attenzione e sarebbero disposti a investire su di lui portandolo a San Siro. De Laurentiis però è innamorato calcisticamente di lui e lo lascerebbe partire solo in caso di offerta indecente. L'obiettivo con la permanenza potrebbe essere quello di seguire le orme di Zoff, che arrivò al San Paolo come giocatore da formare prima di trasformarsi nella leggenda che tutti conosciamo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.