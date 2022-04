Napoli, Spalletti potrebbe saltare: Italiano, Gasperini e De Zerbi i possibili sostituti

MilanNews.it

Nonostante la stagione del Napoli si concluderà senza trofei, il tecnico Luciano Spalletti riporterà – con tutta probabilità – gli azzurri a disputare la Champions League nella prossima stagione. Per questo motivo, il mister toscano gode ancora di credito da parte di Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo. Però, come riportato da SportMediaset, non è da escludere un cambio di allenatore a fine stagione. La possibilità di un ribaltone c’è, e i tecnici con taccuino dei dirigenti napoletani sarebbero: Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini e Roberto De Zerbi.