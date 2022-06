Nasti convocato per l'Europeo under 19: i suoi numeri con gli Azzurrini

MilanNews.it

Il bomber della Primavera rossonera Marco Nasti è stato inserito dal Ct Nunziata nella lista dei 20 giocatori che rappresenteranno l'Italia agli Europei Under 19 che inizieranno nella giornata di domani in Slovacchia. Gli Azzurrini sono inseriti nel girone con i padroni di casa, la Romania e la Francia. Vediamo i numeri del giovane 9 rossonero con la maglia della nazionale di categorie. Nasti ha giocato tre partite con la under 19, ovvero tutte le gare di qualificazione all'Europeo che sta per cominciare. Nonostante sia sempre subentrato e abbia totalizzato in tre incontri solamente 94 minuti, l'attaccante del Milan ha messo su numeri interessanti: un gol e un assist. La rete l'ha trovata all'esordio nel pareggio con la Germania per 2-2, sette minuti dopo l'ingresso in campo. Nella gara successiva, vinta contro la Finlandia per 4-0, Nasti ha fornito un assist per Casadei. Infine per l'attaccante rossonero mezz'ora di gioco anche nell'ultima, decisiva, sfida contro il Belgio, vinta per 2-0.